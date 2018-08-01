Кубинцам предложили купить проект новой конституции

Новая конституция Кубы выйдет 600-тысячным тиражом по цене в один песо (около 62 рублей) за штуку.

Местные жители могут приобрести 32-страничный документ уже со вторника, 31 июля, сообщает "Газета.Ру"

В конце июля парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны. Документ признает свободный рынок и частную собственность и ограничит главе государства срок нахождения у власти десятью годами.

Ожидается, что в срок с 13 августа по 15 ноября на Кубе пройдет референдум на тему принятия конституции.