Куба обсудила с Колумбией мирные переговоры последней с АНО

Гавана, 31 июля / Синьхуа / — Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес встретился с колумбийской коллегой Марией Ангелой Ольгин в прошедшие выходные с целью обсудить текущий мирный процесс между правительством Колумбии и партизанским движением Армии национального освобождения /АНО/. Об этом сообщили официальные источники в понедельник.

В заявлении, опубликованном кубинским МИД , говорится, что два министра побеседовали в Гаване, где проводятся мирные переговоры о перемирии, чтобы создать атмосферу доброй воли для текущего мирного процесса.

М. А. Ольгин участвует в 6-м раунде переговоров наряду с колумбийским верховным комиссаром по установлению мира Родриго Риверой , советником президента Хосе Ноэ Риосом, сенатором Иваном Сепедой и бывшим министром иностранных дел Альваро Лейвой в качестве посредников.

На прошлой неделе он заявил, что работал над соглашением с повстанцами, чтобы передать «мирный процесс с прочной основой» следующему правительству. —0—