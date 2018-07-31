Куба обсудила с Колумбией мирные переговоры последней с АНО 

Гавана, 31 июля /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес встретился с колумбийской коллегой Марией Ангелой Ольгин в прошедшие выходные с целью обсудить текущий мирный процесс между правительством Колумбии и партизанским движением Армии национального освобождения /АНО/. Об этом сообщили официальные источники в понедельник.
В заявлении, опубликованном кубинским МИД, говорится, что два министра побеседовали в Гаване, где проводятся мирные переговоры о перемирии, чтобы создать атмосферу доброй воли для текущего мирного процесса.
М. А. Ольгин участвует в 6-м раунде переговоров наряду с колумбийским верховным комиссаром по установлению мира Родриго Риверой, советником президента Хосе Ноэ Риосом, сенатором Иваном Сепедой и бывшим министром иностранных дел Альваро Лейвой в качестве посредников.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос хочет видеть конкретные результаты в диалоге с АНО перед тем, как администрация его преемника Ивана Дуке Маркеса придет к власти 7 августа.
На прошлой неделе он заявил, что работал над соглашением с повстанцами, чтобы передать «мирный процесс с прочной основой» следующему правительству. —0—