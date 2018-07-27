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Телеканал RT на испанском расширил присутствие в Мексике
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Телеканал RT на испанском расширил присутствие в Мексике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Телеканал RT на испанском расширил свое присутствие в Мексике, запустив вещание в пакете одного из крупнейших операторов страны — Dish, сообщается на сайте канала.
Отмечается, что с 26 июля RT на испанском доступен в пакете Básico (категория «Новости») оператора Dish, который имеет национальное покрытие.
"Мексика — одна из ключевых стран для RT в Латинской Америке. За годы вещания наш канал завоевал признание у мексиканских зрителей, которые хотят слышать альтернативную точку зрения на события. Мы ценим их интерес и рады, что теперь благодаря запуску на платформе Dish еще больше жителей страны смогут иметь доступ к новостям, программам и документальным фильмам RT", — приводятся в сообщении слова руководителя RT на испанском Виктории Воронцовой.
По результатам исследования Ipsos, наибольший прирост зрительской аудитории RT за последние два года отмечен в странах Латинской Америки. Лидером в регионе стала Мексика, где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза. Кроме того, отмечается, что четыре года подряд RT становился обладателем премии Клуба журналистов Мексики, в том числе в номинации «Лучший телевизионный канал».
RT на испанском представлен в сетях более чем 1000 операторов платного телевидения в Испании, странах Латинской Америки и США.
Оператор Dish, предлагающий услуги спутникового телевидения, является одним из лидеров на телекоммуникационном рынке Мексики. Компания объединяет MVS Comunicaciones, крупнейшую мексиканскую группу предприятий в сфере телекоммуникаций и досуга, и EchoStar, лидера в сфере спутниковых услуг и технологий в США.
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