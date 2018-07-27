Телеканал RT на испанском расширил присутствие в Мексике

Отмечается, что с 26 июля RT на испанском доступен в пакете Básico (категория «Новости») оператора Dish, который имеет национальное покрытие.

"Мексика — одна из ключевых стран для RT в Латинской Америке. За годы вещания наш канал завоевал признание у мексиканских зрителей, которые хотят слышать альтернативную точку зрения на события. Мы ценим их интерес и рады, что теперь благодаря запуску на платформе Dish еще больше жителей страны смогут иметь доступ к новостям, программам и документальным фильмам RT", — приводятся в сообщении слова руководителя RT на испанском Виктории Воронцовой.

По результатам исследования Ipsos, наибольший прирост зрительской аудитории RT за последние два года отмечен в странах Латинской Америки. Лидером в регионе стала Мексика, где еженедельная аудитория RT выросла более чем в 4,5 раза. Кроме того, отмечается, что четыре года подряд RT становился обладателем премии Клуба журналистов Мексики, в том числе в номинации «Лучший телевизионный канал».

RT на испанском представлен в сетях более чем 1000 операторов платного телевидения в Испании , странах Латинской Америки и США

Оператор Dish, предлагающий услуги спутникового телевидения, является одним из лидеров на телекоммуникационном рынке Мексики. Компания объединяет MVS Comunicaciones, крупнейшую мексиканскую группу предприятий в сфере телекоммуникаций и досуга, и EchoStar, лидера в сфере спутниковых услуг и технологий в США.