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Президент Мексики рассказал о надежде на завершение переговоров по NAFTA в августе
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Президент Мексики рассказал о надежде на завершение переговоров по NAFTA в августе 

RT на русском 30 минут назад
Фото: RT на русском
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что надеется на то, что переговоры по cоглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) завершатся в августе.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы как искренние партнёры заинтересованы в обеспечении большей скорости в переговорах, надеюсь, существуют условия, чтобы в августе они были закончены», — сказал он.
Об этом Пенья Ньето заявил на заседании экспортного промышленного совета в Мехико.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выразил надежду на то, что американской стороне удастся заключить cоглашение по NAFTA уже в августе.
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