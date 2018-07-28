Президент Мексики рассказал о надежде на завершение переговоров по NAFTA в августе 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что надеется на то, что переговоры по cоглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) завершатся в августе.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы как искренние партнёры заинтересованы в обеспечении большей скорости в переговорах, надеюсь, существуют условия, чтобы в августе они были закончены», — сказал он.
Об этом Пенья Ньето заявил на заседании экспортного промышленного совета в Мехико.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выразил надежду на то, что американской стороне удастся заключить cоглашение по NAFTA уже в августе.