Президент Мексики рассказал о надежде на завершение переговоров по NAFTA в августе

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что надеется на то, что переговоры по cоглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) завершатся в августе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы как искренние партнёры заинтересованы в обеспечении большей скорости в переговорах, надеюсь, существуют условия, чтобы в августе они были закончены», — сказал он.

Об этом Пенья Ньето заявил на заседании экспортного промышленного совета в Мехико