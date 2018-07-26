В Сантьяго-де-Куба пройдут массовые торжества по поводу Дня национального восстания

На Кубе в четверг отмечается важный государственный праздник — День национального восстания. Провинции страны борются за право принимать торжества, на этот раз они пройдут в городе Сантьяго-де-Куба

Именно там 65 лет назад Фидель Кастро и его соратники пытались начать борьбу против диктатуры Батисты, там же сейчас находится могила команданте. Митинг проведут 10 тысяч кубинцев, приедут и туристы. Покойный Фидель Кастро при жизни всегда старался выступить на этом собрании, сейчас эстафету примут Рауль Кастро и новый глава Госсовета Мигель Диас-Канель.

Куба переживает серьезные перемены — парламент утвердил проект новой конституции, она, например, вводит понятие частной собственности. Жители страны ждут референдума по документу до конца года, сообщает телеканал «Россия 24».