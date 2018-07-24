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Новый самолет президента Мексики сломался
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Новый самолет президента Мексики сломался 

Российская Газета 2 часа назад
Из-за поломки борта №1 президенту Мексики Энрике Пеньи Ньето пришлось лететь на саммит Тихоокеанского альянса на другом воздушном судне.
В ходе проверки лайнера Boeing 787 была выявлена неисправность бортового компьютера. Оперативно решить проблему специалистам не удалось. Главе государства предоставили резервный борт — Boeing 757.
Как сообщает ТАСС, президентский Boeing 787 начали эксплуатировать не так давно — в феврале 2016 года. Ранее будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что собирается продать этот самолет после вступления в должность 1 декабря.
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