Нидерланды приостановили проект в Никарагуа из-за нарушений прав человека

МЕХИКО , 21 июл — РИА Новости . Правительство Нидерландов приняло решение на два месяца приостановить реализацию проекта по строительству госпиталя в Никарагуа из-за нарушений прав человека в ходе протестов в этой стране, коммюнике официальной Гааги приводит латиноамериканский портал Nacion.

В Никарагуа с апреля идут массовые протесты против правительства Даниэля Ортеги, которые уже унесли жизни более чем 350 человек.

"В связи с серьезными нарушениями прав человека, совершенными чиновниками правительства и полуполицейскими группами, правительство королевства Нидерландов приостановило сотрудничество с правительством Никарагуа в части строительства госпиталя в городе Бильви. Это решение также принято в связи с жалобами на препятствование и серьезное отставание в оказании медицинской помощи манифестантам в Никарагуа. Голландский взнос в строительство в сумме 18,4 миллиона евро замораживается на два месяца", — приводит портал Nacion текст коммюнике.