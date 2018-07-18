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В Венесуэле заработает завод по производству автоматов Калашникова
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В Венесуэле заработает завод по производству автоматов Калашникова 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле должен быть введен в строй в конце 2019 года, заявил журналистам российских информагентств российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
"Когда у нас, в конце концов, определился новый подрядчик, который этим и занимается сейчас от российской стороны, они выработали новые планы, согласовали их с венесуэльцами и там действительно фигурировал срок введения одного из заводов в конце 2019 года. Я знаю, что после того как этот подрядчик вышел на площадку, работы существенным образом активизировались и венесуэльцы выражали по этому поводу свое удовлетворение. Я надеюсь, что эти новые планы будут выдержаны и в конце 2019 года один из заводов будет введён в строй", — сказал дипломат.
Посол объяснил задержку в сдаче объекта проблемами с его энергообеспечением.
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