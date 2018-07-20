Кризис в Никарагуа: причины конфликта, которые сотрясают страну на протяжении последних трех месяцев

Никарагуанские студенты стали главными действующими лицами гражданского конфликта, который далек от завершения, поэтому международное сообщество должно внимательно отслеживать ситуацию в этой центральноамериканской стране. 18 апреля 2018 года в Никарагуа вспыхнул социальный и политический конфликт, который унес жизни около 350 человек, более тысячи человек получили ранения.

Что спровоцировало кризис?

Конфликт в Никарагуа вспыхнул в середине апреля, когда по всей стране прокатились массовые акции протеста против реформы социального обеспечения, которая предусматривала сокращение пенсий на 5% и увеличение пенсионных взносов. Под давлением протестующих президент Даниэль Ортега объявил об отмене реформы, которая проводилась в соответствии с рекомендацией Международного валютного фонда (МВФ). По мнению международной организации, если в стране не будет проведена пенсионная реформа, то уже в 2019 году Никарагуанский институт социального обеспечения (INSS) полностью исчерпает денежные запасы.

Столкновения

Во главе массовых акций протеста стоит студенческое движение, которое получило поддержку от различных других общественных организаций. Протестующие выступают также против коррупции со стороны правительства Ортеги и его супруги Росарио Мурильо, которая в январе 2017 года стала вице-президентом страны. Если в начале массовых демонстраций протестующие требовали проведения досрочных президентских выборов, то затем появились призывы отправить в отставку высокопоставленных правительственных чиновников.

По мнению правозащитных организаций, для подавления массовых акций протеста руководство Никарагуа создало проправительственные военизированные отряды. По свидетельству журналистов, молодежные ударные группы правящей Сандинистской партии активно участвуют в разгоне демонстрантов, засевших в университетские городках и церквях, и применяют против них как холодное, так и боевое оружие. В результате полицейских репрессий против протестующих групп и нападений военизированных проправительственных формирований были убиты сотни человек и более тысячи получили различной степени ранения. Следует отметить, что нападения на демонстрантов проходили по всей стране.

Масая : от сандинистского бастиона до бастиона сопротивления

В 29 км к юго-востоку от Манагуа находится город Масая, в котором родился лидер национально-освободительной революционной войны Аугусто Сандино, и где в конце 70-х годах прошлого столетия бесславно закончилась диктатура Сомосы. Это было то место, где произошла Сандинистская революция против Сомосы, а теперь этот городок стал бастионом против Даниэля Ортеги. Несколько недель назад жители Масаи провозгласили себя «свободными» от Ортеги, а город превратился в колыбель народного восстания, начавшегося в апреле.

После многочисленных столкновений, в которых погибли, по крайней мере, три человека, полиция Никарагуа заявила, что освободила район Монимбо в городе Масая, где находились вооруженные группы оппозиции в течение трех месяцев.

Международная критика и роль Ортеги

Со своей стороны, правительство Никарагуа обвиняет своих противников в желании совершить небольшой государственный переворот. Ортега является лидером Сандинистского фронта национального освобождения (FSLN). Впервые он стал президентом в 1985 году после свержения диктатуры Анастасио Сомосы и находился у власти до 1990 года. Однако спустя пять лет Ортеге не удалось переизбраться. Он дважды пытался вернуться к власти и вновь возглавил страну лишь в 2007 году.

Аргентина и В настоящее время эскалация насилия в Никарагуа достигла критической точки. Различные политически силы в стране пытаются положить конец насилию. Никарагуанская епископальная конференция стала гарантом наметившегося процесса диалога. На этой неделе 13 латиноамериканских стран, в том числе Чили Бразилия , призвали к «немедленному прекращению актов насилия, запугивания и угроз» и к расформированию незаконных военизированных формирований.

Организация американских государств (ОАГ) также осудила насилие в Никарагуа, призвала стороны конфликта к участию в национальном диалоге и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения выборов. За резолюцию проголосовало 21 американское государство, против — три страны (Никарагуа, Венесуэла и Сен-Винсент и Гренадины).

ОАГ потребовало проведения досрочных президентских выборов в марте 2019 года, вместо 2021 года и не согласилось с призывом никарагуанского правительства уважать право страны на «самоопределение» и не вмешиваться во внутреннюю политику государства.