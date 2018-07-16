Зарплата президента Мексики сократится на 40 процентов

Победивший на недавних выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после вступления в должность будет получать на 40 процентов меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето.

Речь идет о сумме 5700 долларов США. Ранее политик заявил, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем он. Лопес Обрадор также намерен жестко бороться с коррупцией и в разы сократить расходы на содержание госаппарата.