Зарплата президента Мексики сократится на 40 процентов 

Победивший на недавних выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после вступления в должность будет получать на 40 процентов меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето.
Речь идет о сумме 5700 долларов США. Ранее политик заявил, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем он. Лопес Обрадор также намерен жестко бороться с коррупцией и в разы сократить расходы на содержание госаппарата.
Новый президент собирается изменить Конституцию страны, чтобы главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства. А чиновники и их семьи должны отчитываться о доходах и имуществе. Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года, напоминает ТАСС.