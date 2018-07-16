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Зарплата президента Мексики сократится на 40 процентов
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Зарплата президента Мексики сократится на 40 процентов 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
Победивший на недавних выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после вступления в должность будет получать на 40 процентов меньше действующего главы государства Энрике Пеньи Ньето.
Речь идет о сумме 5700 долларов США. Ранее политик заявил, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем он. Лопес Обрадор также намерен жестко бороться с коррупцией и в разы сократить расходы на содержание госаппарата.
Новый президент собирается изменить Конституцию страны, чтобы главу государства можно было отдавать под суд за коррупцию и нарушения избирательного законодательства. А чиновники и их семьи должны отчитываться о доходах и имуществе. Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года, напоминает ТАСС.
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