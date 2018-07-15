В конституции Кубы появится понятие «частная собственность»

Проект новой конституции Кубы признает частную собственность. Об этом пишет Granma.

По данным издания, проект конституции вводит пост президента и премьер-министра страны.

Как отмечается, максимальный срок пребывания президента Кубы у власти может составить до 10 лет.

При этом новая конституция страны запрещает дискриминацию по гендерному признаку.

Ранее сообщалось, что первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции страны.

Как отмечалось, в комиссию по реформированию конституции Кубы вошли 33 депутата.