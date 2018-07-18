В Никарагуа в ходе протестов убили еще трех человек

МЕХИКО , 18 июл — РИА Новости . Три человека убиты во вторник в Никарагуа в ходе действий проправительственных сил против манифестантов, сообщают правозащитники.

По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, в городе Масайя погибли полицейский, подросток и женщина. Сторонники властей с раннего утра пытались разобрать баррикады, возведенные на улицах города.

Портал Univision отмечает, что финальное число жертв может возрасти. Сейчас доступ в город закрыт силами правительства.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.