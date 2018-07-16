Бывший генпрокурор Венесуэлы назвала «другую» дату смерти Чавеса

Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался не в марте 2013 года, согласно официальной версии, а тремя месяцами раньше — в декабре 2012‐го, сообщает телеканал «360».

Такие данные озвучила бывший генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.

Ортега утверждает, что о смерти лидера ей сообщил Диосдадо Кабельо. На тот момент он занимал должность главы Национальной ассамблеи.

"Мне звонит Диосдадо: приезжай, так как Чавес умер", — рассказала экс-генпрокурор. По ее словам, звонок от чиновника ей поступил 28 декабря 2012 года. На тот момент Ортега Диас отсутствовала в стране.

Когда она занялась покупкой билетов, ей снова позвонил Кабельо. Он опроверг собственное заявление и сказал, будто бы Чавес жив. Женщина добавила, что свидетельство о смерти президента ей так никто и не показал.

Уго Чавес, по официальным данным, ушел из жизни в марте 2013 года. Глава Венесуэлы, которому было 58 лет, скончался в военном госпитале Каракаса из-за онкологического заболевания. Рак у Чавеса нашли в середине 2011 года.