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Бывший генпрокурор Венесуэлы назвала «другую» дату смерти Чавеса
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Бывший генпрокурор Венесуэлы назвала «другую» дату смерти Чавеса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался не в марте 2013 года, согласно официальной версии, а тремя месяцами раньше — в декабре 2012‐го, сообщает телеканал «360».
Такие данные озвучила бывший генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.
Ортега утверждает, что о смерти лидера ей сообщил Диосдадо Кабельо. На тот момент он занимал должность главы Национальной ассамблеи.
"Мне звонит Диосдадо: приезжай, так как Чавес умер", — рассказала экс-генпрокурор. По ее словам, звонок от чиновника ей поступил 28 декабря 2012 года. На тот момент Ортега Диас отсутствовала в стране.
Когда она занялась покупкой билетов, ей снова позвонил Кабельо. Он опроверг собственное заявление и сказал, будто бы Чавес жив. Женщина добавила, что свидетельство о смерти президента ей так никто и не показал.
Уго Чавес, по официальным данным, ушел из жизни в марте 2013 года. Глава Венесуэлы, которому было 58 лет, скончался в военном госпитале Каракаса из-за онкологического заболевания. Рак у Чавеса нашли в середине 2011 года.
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