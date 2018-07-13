В столице Никарагуа прошла многотысячная акция протеста против правительства

В четверг, 12 июля, в городе Манагуа , столице Никарагуа , состоялась акция протеста против правительства президента Даниэля Ортеги . На шествие, которое носило мирный характер, вышли тысячи человек. Об этом сообщила на своем сайте газета La Prensa.

Манифестацию созвал «Гражданский альянс за справедливость и демократию». Участники акции требовали проведения досрочных выборов и прекращения насилия, в котором они обвиняют власти страны и их сторонников. Никаких сведений о столкновениях манифестантов с правоохранителями не поступало. Ожидается, что в пятницу, 13 июля, в Никарагуа пройдет 24-часовая общенациональная забастовка, организатором которой также является «Гражданский альянс».

С середины апреля текущего года в Никарагуа проходят антиправительственные манифестации, поводом для которых стала реформа системы социального страхования, напоминает ТАСС . Немного позднее Ортега объявил об отмене нововведений, но это не помогло нормализовать ситуацию. По информации неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека», в период с 19 апреля по 10 июля в акциях протеста минимум 351 человек был убит и 2100 человек получили ранения.

9 июля правительство страны заявило, что в Никарагуа существует очень серьезная проблема с насилием и обеспечением безопасности.