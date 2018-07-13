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В столице Никарагуа прошла многотысячная акция протеста против правительства
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В столице Никарагуа прошла многотысячная акция протеста против правительства 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В четверг, 12 июля, в городе Манагуа, столице Никарагуа, состоялась акция протеста против правительства президента Даниэля Ортеги. На шествие, которое носило мирный характер, вышли тысячи человек. Об этом сообщила на своем сайте газета La Prensa.
Манифестацию созвал «Гражданский альянс за справедливость и демократию». Участники акции требовали проведения досрочных выборов и прекращения насилия, в котором они обвиняют власти страны и их сторонников. Никаких сведений о столкновениях манифестантов с правоохранителями не поступало. Ожидается, что в пятницу, 13 июля, в Никарагуа пройдет 24-часовая общенациональная забастовка, организатором которой также является «Гражданский альянс».
С середины апреля текущего года в Никарагуа проходят антиправительственные манифестации, поводом для которых стала реформа системы социального страхования, напоминает ТАСС. Немного позднее Ортега объявил об отмене нововведений, но это не помогло нормализовать ситуацию. По информации неправительственной «Никарагуанской ассоциации за права человека», в период с 19 апреля по 10 июля в акциях протеста минимум 351 человек был убит и 2100 человек получили ранения.
9 июля правительство страны заявило, что в Никарагуа существует очень серьезная проблема с насилием и обеспечением безопасности.
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