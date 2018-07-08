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Президент Боливии перенес операцию по удалению опухоли
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Президент Боливии перенес операцию по удалению опухоли 

Газета.Ru 5 часов назад
Президент Боливии Эво Моралес прервал молчание в своем Twitter, и сообщил, что успешно перенес хирургическую операцию по удалению опухоли, которая была проведена в одном из медицинских клиник города Ла-Пас, передает ФБА «Экономика сегодня».
Боливийский лидер сообщил, что отлично себя чувствует. Эво Моралес выразил благодарность всем, кто молился за его здоровье и поддерживал. По его словам, врачи обнаружили у него небольшую опухоль при обследовании, которая была тут же удалена, операцию 58-летнему политику провели в отделении экстренной хирургии.
Об этом президент Боливии написал у себя в микроблоге.
Моралес утверждает, что сейчас он в полном порядке.
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