Президент Боливии перенес операцию по удалению опухоли

Президент Боливии Эво Моралес прервал молчание в своем Twitter, и сообщил, что успешно перенес хирургическую операцию по удалению опухоли, которая была проведена в одном из медицинских клиник города Ла-Пас, передает ФБА «Экономика сегодня»

Боливийский лидер сообщил, что отлично себя чувствует. Эво Моралес выразил благодарность всем, кто молился за его здоровье и поддерживал. По его словам, врачи обнаружили у него небольшую опухоль при обследовании, которая была тут же удалена, операцию 58-летнему политику провели в отделении экстренной хирургии.

Об этом президент Боливии написал у себя в микроблоге.

Моралес утверждает, что сейчас он в полном порядке.