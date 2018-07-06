В Мексике полностью подсчитали акты с избирательных участков

МЕХИКО , 6 июл — РИА Новости . Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор набирает 53,17% голосов на выборах президента Мексики по итогам подсчета 100% актов с избирательных участков.

Выборы прошли 1 июля. На втором месте идет Рикардо Анайя (22,27%), на третьем — Хосе Антонио Мид (16,43%). Четвертое место занимает Хайме Родригес Кальдерон (5,24%).

Всего Обрадор получил более 30 миллионов голосов из 89,3 миллиона зарегистрированных избирателей. Он почти на 17,5 миллиона опередил по голосам ближайшего конкурента Анайю. Явка составила 63,4% (56,5 миллиона человек).

В должность Лопес Обрадор должен вступить на шесть лет с 1 декабря 2018 года.