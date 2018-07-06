Ещё
В Мексике полностью подсчитали акты с избирательных участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике полностью подсчитали акты с избирательных участков 

РИА Новости 26 минут назад
МЕХИКО, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор набирает 53,17% голосов на выборах президента Мексики по итогам подсчета 100% актов с избирательных участков.
Выборы прошли 1 июля. На втором месте идет Рикардо Анайя (22,27%), на третьем — Хосе Антонио Мид (16,43%). Четвертое место занимает Хайме Родригес Кальдерон (5,24%).
Всего Обрадор получил более 30 миллионов голосов из 89,3 миллиона зарегистрированных избирателей. Он почти на 17,5 миллиона опередил по голосам ближайшего конкурента Анайю. Явка составила 63,4% (56,5 миллиона человек).
В должность Лопес Обрадор должен вступить на шесть лет с 1 декабря 2018 года.
Последние новости
В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу "Болезненный удар": что сделает Украина с активами "Газпрома"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ92
В Японии казнен основатель секты «Аум Синрике»6
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»39
Утопивший солдата на танке офицер попросился в Сирию38
В Раде обвинили США в ссоре Украины и России12
Видео
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Войска
01:06
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
Пожары
01:00
Балтийскому морю грозит катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество Азия
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
01:10
Депутат Рады опозорился в прямом эфире
Украина В мире
04:41
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Политика
00:59
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз
Шоу-бизнес
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение