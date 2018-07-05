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Отношения с Россией переживают лучший период, заявил посол Кубы
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Отношения с Россией переживают лучший период, заявил посол Кубы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отношения России и Кубы сейчас переживают лучший период за последние 27 лет, заявил журналистам кубинский посол в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Могу сказать, что отношения между Россией и Кубой переживают самый лучший момент в истории наших двусторонних отношений за последние 27 лет, " — сказал посол в ходе вечера российско-кубинской дружбы в Совете Федерации, посвященного 55-летней годовщине первого визита Фиделя Кастро в СССР.
По словам дипломата, двусторонние отношения развиваются в торгово-экономической и научно-технической сфере, а также в области культуры и образования. Кроме того, есть стратегические проекты на Кубе в области транспорта, машиностроения, промышленности, железных дорог и энергетики.
В частности, в стране реализуются проекты с участием компании «Роснефть», добавил он.
По словам Порталя, для Кубы также важно сотрудничество с Москвой в сельском хозяйстве. Например, сейчас создана программа развития совместного производства цитрусовых, отметил посол.
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