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В Рио-де-Жанейро семь человек погибли в разборках банд
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В Рио-де-Жанейро семь человек погибли в разборках банд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Не менее семи человек стали жертвами конфликта между враждующими бандами наркоторговцев в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает канал Globovision.
По данным полиции, с утра среды начались перестрелки в районе муниципалитета Кеймадус, в которых были сразу убиты пятеро преступников. Еще двоих ранила полиция, которая прибыла на место. Их доставили в пункт оказания медпомощи, однако позднее оба скончались.
В середине февраля текущего года правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.
Этот шаг стал следствием волны насилия, жертвами которого в 2017 году в штате стали более 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских.
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