Экс-президент Бразилии из тюрьмы обратился к Обрадору

Экс-президент Бразилии из тюрьмы пожелал удачи Обрадору

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий тюремный срок за коррупцию, пожелал удачи избранному президентом Мексики кандидату от левых сил Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

"Мексика преподала нам урок демократии, избрав товарища Лопеса Обрадора. Удачи новому мексиканскому президенту. Береги всех, а особенно — самых бедных. Да здравствует дружба Бразилии и Мексики", — написал Лула да Силва в своем микроблоге в Twitter.

В апреле этого года Лула начал отбывать тюремное заключение по делу о коррупции, в рамках которого он январе был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. Обрадор набирает 52,96% голосов на выборах президента Мексики по итогам предварительного подсчета почти 93,6% актов с избирательных участков.

Победу Лопеса Обрадора уже признали его конкуренты по выборам, действующий президент Мексики, многочисленные иностранные лидеры, приславшие свои поздравления. В должность Обрадор должен вступить 1 декабря этого года.