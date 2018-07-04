Легендарный Че Гевара: юбилей человека-бренда

Че Гевара. Его знает каждый. Он — человек-легенда, человек-бренд, человек-революция. Даже спустя годы имя кубинского государственного деятеля остается на слуху у всего мира — женщины и мужчины в разных странах носят футболки с его портретом, а художники изображают его на стенах зданий.

Как культ Че охватил планету? Кем на самом деле был легендарный соратник и соперник Фиделя Кастро , и какие взаимоотношения были между ними? И почему Че Гевара был вынужден уехать с Кубы после победы в революции?

Все тайны раскроем в программе «Секретные материалы» 7 июля в 8:00 на 18-й кнопке.

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