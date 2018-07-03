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Обрадор намерен обеспечить мир в переходный период в Мексике
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Обрадор намерен обеспечить мир в переходный период в Мексике 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен обеспечить мир на переходный период между старым и новым правительством страны.
"Важно, чтобы был гарантирован мир и спокойствие на этот переходный период", — заявил Обрадор во вторник после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето.
По его словам, это была сердечная, дружеская встреча, на которой были затронуты темы, связанные с передачей власти. «Первого декабря пройдет инаугурация, за весь оставшийся период нам нужно договориться по многим темам, особенно добиться, чтобы передача власти прошла мирно, упорядочено, чтобы не было потрясений, было доверие в экономике, финансах, чтобы уважалась автономия банка Мексики, продолжалась взвешенная макроэкономическая политика, не было вмешательства в финансовые темы, касающиеся обменного курса, соотношения песо и доллара», — сказал Лопес Обрадор.
По его словам, в сентябре-ноябре он намерен совершить поездку по Мексике, чтобы рассказать людям о планах своего правительства.
Он отметил, что в целом выборы в стране прошли свободно и чисто. «Были проблемы, вмешательство властей в некоторых штатах, но избирательные органы власти занялись очищением этого процесса, чтобы уважался закон и голосование граждан. В целом я настаиваю, что деятельность президента Энрике Пеньи Ньето в этом процессе была выдающейся», — сказал Обрадор.
На встрече речь шла о переговорах по НАФТА, новом аэропорте Мехико, энергетической реформе, бюджете, безопасности. «Мы пришли к заключению по предложению Пеньи Ньето начать процесс передачи власти сразу, как только избирательные власти выпустят решение и назовут меня избранным президентом», — сообщил кандидат.
Также он рассказал, что Пенья Ньето пригласил его участвовать в форуме Тихоокеанского альянса 21-24 июля в городе Пуэрто-Вальярта. «Я принял это предложение. К тому моменту я уже должен быть избранным президентом», — сказал Лопес Обрадор.
Кроме того, победитель выборов добавил, что намерен срезать уровень зарплат государственных чиновников, начиная с себя. «Я буду получать меньше половины того, что получает действующий президент Пенья Ньето, без каких-либо компенсаций», — рассказал Обрадор. По данным за 2017 год, глава Мексики получал 13,8 тысячи долларов в месяц.
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