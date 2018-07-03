Ещё
Трамп поговорил с новым президентом Мексики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп поговорил по телефону с новым президентом Мексики 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Goran Tomasevic/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел тридцатиминутный разговор с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и ожидает, что с ним сложатся очень хороших отношения, передает ABC News.
"Я думаю, что отношения будут очень хорошими. Мы посмотрим, что произойдет", — сказал Трамп.
Он также отметил, что голосование на президентских выборах в Мексике прошло "лучше, чем ожидалось".
Ранее СМИ писали, что президентские выборы в Мексике вводят новую неопределенность для американских энергетических и промышленных компаний, которые опасаются попыток Трампа переписать правила международной торговли.
Газета.Ru: последние новости
Определился победитель президентских выборов в Мексике Умерла Надежда Саркисян Эксперт прокомментировал угрозы Украины в адрес "Северного потока - 1"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»170
Умерла Надежда Саркисян7
Москвич поставил рекорд на ЕГЭ24
Россию обязали заплатить за СССР138
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы43
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение