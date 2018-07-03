Трамп поговорил с новым президентом Мексики

Трамп поговорил по телефону с новым президентом Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел тридцатиминутный разговор с новым президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и ожидает, что с ним сложатся очень хороших отношения, передает ABC News.

"Я думаю, что отношения будут очень хорошими. Мы посмотрим, что произойдет", — сказал Трамп.

Он также отметил, что голосование на президентских выборах в Мексике прошло "лучше, чем ожидалось".

Ранее СМИ писали, что президентские выборы в Мексике вводят новую неопределенность для американских энергетических и промышленных компаний, которые опасаются попыток Трампа переписать правила международной торговли.