Выборы в Мексике: страна меняет курс

Самые важные в современной истории Мексики , по оценке политологов, выборы прошли в воскресенье — страна выбирала нового президента на ближайшие шесть лет, губернаторов нескольких штатов, сенаторов и депутатов. По первым данным избирательных властей, на выборах главы государства побеждает кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Выборы в Мексике проходят в один тур, а победитель определяется простым большинством голосов.

Для 64-летнего Лопеса Обрадора, бывшего мэра Мехико (2000-2005 годы), эти выборы стали третьими, в которых он участвовал в качестве претендента на главный пост страны. В 2006 и 2012 годах он проиграл, однако еще до последних выборов заявил, что третья кампания станет для него победной.

Проблемы безопасности

Приход Лопеса Обрадора означает смену политического курса Мексики на 180 градусов. Он пошел на выборы от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча". Теперь Лопесу Обрадору предстоит попытаться заручиться большинством голосов в национальном конгрессе, если он действительно планирует провести серьезные реформы.

В первую очередь мексиканцев волнует проблема безопасности. За последние годы в стране отмечен серьезный разгул преступности. Только за время избирательной кампании были убиты более 130 кандидатов на выборные должности, даже в день выборов были убиты два члена Партии труда и "Морены".

На этом фоне бурные дискуссии вызвало предложение Лопеса Обрадора об амнистии для преступников. Остальные кандидаты подвергли его жесткой критике, считая, что договариваться с бандитами нельзя. В воскресенье Лопес Обрадор подтвердил, что планирует изменить подход к проблеме преступности и вместо использования силы намерен уделить внимание решению проблем, из-за которых появляется насилие.

Что с энергетикой?

Не менее важным представляется будущее энергетической реформы. Благодаря этой реформе, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями. Среди иностранных игроков, уже работающих в Мексике, российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.

Многие эксперты опасаются возможного отказа Лопеса Обрадора от ее продолжения. Сделать это ему будет нелегко, так как отмена реформы возможна только через парламент, а будет ли там у Лопеса Обрадора конституционное большинство, неизвестно.

Сам Лопес Обрадор заявил в воскресенье, что контракты в энергетическом секторе будут проверены и, если будут найдены нарушения, правительство намерено обратиться в конгресс и суды.

"Но всегда будем действовать законным путем, конфискаций или экспроприаций не будет", — успокоил инвесторов будущий президент.

Также он сообщил, что правительство не намерено вмешиваться в дела Центробанка Мексики в части определения курса песо.

Приоритеты внешней политики

Пока Лопес Обрадор не комментировал в деталях, каким образом он будет строить свою внешнюю политику. Координатор его кампании Татьяна Клоутьер лишь заявила, что внешняя политика будет основываться на сильной внутренней политике. С большой долей вероятности можно предположить, что основным ее вектором останутся отношения с США как самым крупным торговым партнером Мексики, однако, скорее всего, Лопес Обрадор будет диверсифицировать внешнеполитические связи, а значит, будет заинтересован в выстраивании отношений и с Россией

При этом сейчас отношения Мексики и США переживают не лучшие времена, что связано с инициативой президента Дональда Трампа пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА и строительством стены на границе с Мексикой.

Лопес Обрадор заявил, что намерен искать отношения дружбы с США, защищая при этом интересы мексиканцев в этой стране.

Перед выборами бывший советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что в Вашингтоне видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики.

Сам Лопес Обрадор не один раз отшучивался относительно якобы имеющейся российской поддержки. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".