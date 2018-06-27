В Гаване состоялся концерт, посвященный оперной певице Марьяне де Гонич

ГАВАНА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Концерт, посвященный памяти оперной певицы Марианны Александровны Юстицкой (1900-1993), известной на Кубе под псевдонимом Марьяна де Гонич, состоялся во вторник в Гаване.

Учащиеся Академии классического пения имени де Гонич исполнили «Калинку», «Очи черные», «Катюшу» и «Подмосковные вечера».

Концерт прошел на одной из самых престижных площадок города — в Театре имени национального героя Кубы Хосе Марти, расположенном в историческом центре Гаваны.

Программа включала не только русский репертуар. Учащиеся академии исполнили известные кубинские песни: как «Белая роза», «Песня повстанцев» и «Победа», а также композицию венесуэльской поп-группы Los Cadillac's под названием «Чавес — сердце народа». Прозвучала и композиция «Последний путь Фиделя», посвященная памяти Фиделя Кастро , умершего в ноябре 2016 года.

Концерт, организованный при поддержке Исторического бюро Гаваны и посольства России , получил название «Марьяна де Гонич: душа, разделенная между Россией и Кубой». Певица более полувека прожила на Кубе.

Начало карьеры

Марианна Юстицкая родилась 5 февраля 1900 года в Санкт-Петербурге . В 20-30-е годы прошлого века она выступала в оперных театрах Западной Европы и США . В 1928 году в Берлинском оперном театре Марьяна де Гонич трижды пела в опере «Фауст» с Федором Шаляпины, и еще один раз — в Лейпцигском театре.

В Гавану Марьяна де Гонич приехала в августе 1940 года вместе с мужем, кубинским композитором Педро Гидой, с которым познакомилась в Париже. В 1945 году певица открыла в Гаване частную школу оперного искусства и почти целиком посвятила себя педагогической работе. За годы, прожитые в карибской стране, она обучила искусству бельканто несколько поколений кубинских певцов. В число ее самых известных учеников входят Эстер Вальдес, Алина Санчес, Магги Карлес, Марио Травьесо, Исаак Дельгадо.

Марианна Юстицкая скончалась в 1993 году в возрасте 92 лет и похоронена на гаванском кладбище имени Христофора Колумба.

Академия пения имени де Гонич

Гаванская Академия классического пения имени Марьяны де Гонич в январе этого года отметила свое десятилетие. Руководит коллективом один из учеников певицы — известный на Кубе певец Уго Осле.

"Русский репертуар был непременным пунктом в программе обучения де Гонич, и мы до сих пор свято храним верность этой традиции", — отметил Осле в беседе с ТАСС.