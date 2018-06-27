В Гаване состоялся концерт, посвященный оперной певице Марьяне де Гонич 

ГАВАНА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Концерт, посвященный памяти оперной певицы Марианны Александровны Юстицкой (1900-1993), известной на Кубе под псевдонимом Марьяна де Гонич, состоялся во вторник в Гаване.
Учащиеся Академии классического пения имени де Гонич исполнили «Калинку», «Очи черные», «Катюшу» и «Подмосковные вечера».
Концерт прошел на одной из самых престижных площадок города — в Театре имени национального героя Кубы Хосе Марти, расположенном в историческом центре Гаваны.
Программа включала не только русский репертуар. Учащиеся академии исполнили известные кубинские песни: как «Белая роза», «Песня повстанцев» и «Победа», а также композицию венесуэльской поп-группы Los Cadillac's под названием «Чавес — сердце народа». Прозвучала и композиция «Последний путь Фиделя», посвященная памяти Фиделя Кастро, умершего в ноябре 2016 года.
Концерт, организованный при поддержке Исторического бюро Гаваны и посольства России, получил название «Марьяна де Гонич: душа, разделенная между Россией и Кубой». Певица более полувека прожила на Кубе.
Начало карьеры
Марианна Юстицкая родилась 5 февраля 1900 года в Санкт-Петербурге. В 20-30-е годы прошлого века она выступала в оперных театрах Западной Европы и США. В 1928 году в Берлинском оперном театре Марьяна де Гонич трижды пела в опере «Фауст» с Федором Шаляпины, и еще один раз — в Лейпцигском театре.
В Гавану Марьяна де Гонич приехала в августе 1940 года вместе с мужем, кубинским композитором Педро Гидой, с которым познакомилась в Париже. В 1945 году певица открыла в Гаване частную школу оперного искусства и почти целиком посвятила себя педагогической работе. За годы, прожитые в карибской стране, она обучила искусству бельканто несколько поколений кубинских певцов. В число ее самых известных учеников входят Эстер Вальдес, Алина Санчес, Магги Карлес, Марио Травьесо, Исаак Дельгадо.
Марианна Юстицкая скончалась в 1993 году в возрасте 92 лет и похоронена на гаванском кладбище имени Христофора Колумба.
Академия пения имени де Гонич
Гаванская Академия классического пения имени Марьяны де Гонич в январе этого года отметила свое десятилетие. Руководит коллективом один из учеников певицы — известный на Кубе певец Уго Осле.
"Русский репертуар был непременным пунктом в программе обучения де Гонич, и мы до сих пор свято храним верность этой традиции", — отметил Осле в беседе с ТАСС.
Воспитанники академии регулярно дают концерты на самых разных площадках. Так, в ноябре прошлого года, когда Куба вспоминала Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти, они приехали на кладбище Санта-Ифигения в городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны, где похоронен бывший глава страны. Там, стоя у его могилы, учащиеся академии исполнили кубинскую песню «Победа».