Ещё
В Мексике совершили покушение на еще одного кандидата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике совершили покушение на еще одного кандидата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Flickr / scazon
Очередное покушение в Мексике совершено на кандидата за пять дней до всеобщих выборов, на этот раз был ранен Раймундо Кармона, претендент на пост мэра города Сан-Педро-Почутла в штате Оахака.
По информации портала Excelsior, Кармону обстреляли неизвестные в самой Почутле в ночь на вторник. Он получил ранения и был доставлен в местный госпиталь, а затем перевезен в город Оахака.
Накануне кандидат в депутаты от партии "Морена" в мексиканском штате Оахака Эмигдио Лопес Авенданьо был убит вместе еще с четырьмя однопартийцами во время предвыборной поездки.
По данным аналитической компании Etellekt, только по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков. Из них 28 готовились стать кандидатами на выборные должности, еще 14 уже были зарегистрированы. Сейчас число убитых уже составляет порядка 130 человек.
На фоне этой волны насилия власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.
Последние новости
Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет У России есть планы интеграции еще одного полуострова В Сети восхитились поступком умирающей учительницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль523
Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям116
Сын Дементьева с женой покончили с собой58
Российская художница рассказала о пытках в ДНР359
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня26
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение