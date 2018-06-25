В Венесуэле заявили об агрессии Европы

В Венесуэле назвали расширение санкций Евросоюза агрессией

МИД Венесуэлы назвал расширение санкций Евросоюза против своих чиновников непрекращающейся агрессией, предупредив Брюссель , что Каракас не приемлет язык угроз.

ЕС расширил в понедельник санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 официальных лиц, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии".

"Боливарианская Республика категорически отвергает продолжающуюся агрессию Евросоюза, которая представляет откровенное вмешательство в суверенные дела нашей страны", — говорится в заявлении.

Дональда Трампа. Венесуэльское внешнеполитическое ведомство также выразило удивление "подчиненным положением", которое власти ЕС заняло в отношении администрации президента США

"Правительство вновь повторяет, что Венесуэла не приемлет язык угроз", — заявил МИД.

ЕС еще в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Позднее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.