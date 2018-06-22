Президент Индии прибыл на Кубу с визитом

Гавана, 22 июня / Синьхуа / — Президент Индии Рам Натх Ковинд в четверг прибыл на Кубу с двухдневным визитом, направленным на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

Р. Н. Ковинд прибыл в город Сантьяго-де-Куба , расположенный примерно в 900 км к юго-востоку от Гаваны. В аэропорту его приветствовали вице-президент Кубы Беатрис Джонсон Уррутия и другие чиновники.

Вскоре после прибытия Р. Н. Ковинд отдал дань памяти бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро , посетив его могилу на кладбище Санта-Ифигения.

В пятницу в Гаване президент Индии проведет переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

В канцелярии президента Индии сообщили, что две страны подпишут соглашения о сотрудничестве в областях биотехнологий, традиционной медицины, гомеопатии и терапевтических лекарственных растений.

Р. Н. Ковинд также планирует выступить с речью в Университете Гаваны. —0—