Президент Индии прибыл на Кубу с визитом 

Гавана, 22 июня /Синьхуа/ — Президент Индии Рам Натх Ковинд в четверг прибыл на Кубу с двухдневным визитом, направленным на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.
Р. Н. Ковинд прибыл в город Сантьяго-де-Куба, расположенный примерно в 900 км к юго-востоку от Гаваны. В аэропорту его приветствовали вице-президент Кубы Беатрис Джонсон Уррутия и другие чиновники.
Вскоре после прибытия Р. Н. Ковинд отдал дань памяти бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро, посетив его могилу на кладбище Санта-Ифигения.
В пятницу в Гаване президент Индии проведет переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
В канцелярии президента Индии сообщили, что две страны подпишут соглашения о сотрудничестве в областях биотехнологий, традиционной медицины, гомеопатии и терапевтических лекарственных растений.
Р. Н. Ковинд также планирует выступить с речью в Университете Гаваны. —0—