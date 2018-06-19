СМИ: Куба и Россия договорились о реализации проектов в области промышленности

Достигнутые договоренности предусматривают также «сотрудничество в сфере транспорта, строительства спецтехники, а также в химической и легкой промышленности», отметило ACN. Реализация будущих проектов послужит расширению экономических и коммерческих связей между предприятиями двух стран и «укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений».

Протокол о сотрудничестве подписан в рамках восьмого заседания рабочей группы Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Оно открылось в рамках визита российской делегации в Гавану для участия в Международной промышленной выставке «Кубаиндустрия-2018».

Представители двух стран сообщили, что в рамках заседания рабочей группы ожидается также подписание двух контрактов между предпринимателями. Один из них касается модернизации текстильной промышленности, а второй предусматривает создание совместного предприятия по производству стройматериалов.

Как отмечают кубинские представители, за два последних года товарооборот между Россией и Кубой увеличился в два раза и достиг $400 млн Тем не менее, в Гаване считают, что потенциал возможностей российско-кубинского сотрудничества еще не раскрыт в полной мере.