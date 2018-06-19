Ещё
СМИ: Куба и Россия договорились о реализации проектов в области промышленности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Куба и Россия договорились о реализации проектов в области промышленности 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июня. Куба и Россия намерены реализовать ряд проектов в области промышленности, в частности в сфере гражданской авиации, металлургии и тяжелого машиностроения. Протокол об этом подписали в понедельник в кубинской столице вице-министр промышленности Кубы Хосе Альварес и заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, сообщило Кубинское новостное агентство (ACN).
Достигнутые договоренности предусматривают также «сотрудничество в сфере транспорта, строительства спецтехники, а также в химической и легкой промышленности», отметило ACN. Реализация будущих проектов послужит расширению экономических и коммерческих связей между предприятиями двух стран и «укреплению взаимовыгодных двусторонних отношений».
Протокол о сотрудничестве подписан в рамках восьмого заседания рабочей группы Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Оно открылось в рамках визита российской делегации в Гавану для участия в Международной промышленной выставке «Кубаиндустрия-2018».
Представители двух стран сообщили, что в рамках заседания рабочей группы ожидается также подписание двух контрактов между предпринимателями. Один из них касается модернизации текстильной промышленности, а второй предусматривает создание совместного предприятия по производству стройматериалов.
Как отмечают кубинские представители, за два последних года товарооборот между Россией и Кубой увеличился в два раза и достиг $400 млн Тем не менее, в Гаване считают, что потенциал возможностей российско-кубинского сотрудничества еще не раскрыт в полной мере.
ТАСС: последние новости
Правозащитники: число погибших в ходе протестов в Никарагуа с апреля достигло 200 человек Колумбия на несколько дней закроет границу с Венесуэлой в связи с президентскими выборами CBS: в Питтсбурге застрелили рэпера Jimmy Wopo
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЧП в небе над Россией46
Назван доход москвича среднего класса568
Известную актрису сдали в психиатрическую клинику9
Второму мегамосту в России дан старт659
Застрелен второй за сутки рэпер75
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
00:38
Супруга Кобзона рассказала о состоянии певца
Шоу-бизнес Другое
00:38
Застрелен второй за сутки рэпер
Шоу-бизнес Происшествия
01:19
Москву ждет жара и грозы
Погода Новости Москвы
04:22
Митрохина задержали у Госдумы
Политика Криминал
12:42
Начались российские продажи Meizu 15 и 15 Lite
Гаджеты Наука и техника
01:00
Назван доход москвича среднего класса
Личный счет
04:34
Второму мегамосту в России дан старт
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение