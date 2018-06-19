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Бразилия надеется на завершение переговоров о свободной торговле с ЕС в течение ближайших месяцев
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Бразилия надеется на завершение переговоров о свободной торговле с ЕС в течение ближайших месяцев 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Рио-де-Жанейро, 19 июня /Синьхуа/ — Бразилия надеется, что Южноамериканский общий рынок /МЕРКОСУР/ завершит переговоры о свободной торговле с Европейским союзом /ЕС/ в течение ближайших месяцев. Об этом в понедельник сообщили в МИД Бразилии.
В официальном заявлении говорится, что президент Бразилии Мишел Темер в понедельник отправился в Парагвай на встречу МЕРКОСУР с уверенностью, что организация достигнет прогресса по вопросу о свободной торговле с Евросоюзом.
"Мы надеемся завершить /переговоры с ЕС/ в ближайшие месяцы. После этого нужно будет работать над законодательством, но мы хотим как можно скорее разобраться с более крупными параметрами", — приводятся в заявлении слова Паулу Эстиваллета, заместителя секретаря МИД по Латинской Америке и Карибскому бассейну.
МЕРКОСУР /торговый блок, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай/ и ЕС ведут переговоры по соглашению о свободной торговле уже порядка двух десятилетий.
Министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес в среду заявил, что МЕРКОСУР и Евросоюз могут закончить подготовку к заключению соглашения о свободной торговле до президентских выборов в Бразилии в октябре.
Ранее в июне чиновники ЕС заявили, что переговоры с МЕРКОСУР приближаются к концу.
На встрече в парагвайском городе Асунсьон представители МЕРКОСУР также обсудят возможность соглашения с Тихоокеанским альянсом, еще одним латиноамериканским торговым блоком, в который входят Чили, Колумбия, Мексика и Перу. Между ними уже действуют некоторые договоренности, но стороны хотят расширить возможности для бизнеса.
По словам П. Эстиваллета, участники встречи МЕРКОСУР также хотят продемонстрировать свою решимость расширить торговые переговоры и укрепить статус организации на международной арене. «Для нас протекционизм — не решение, и не тот путь, по которому мы хотим идти», — добавил он. —0—
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