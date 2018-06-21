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В Мексике убили двух кандидатов в главы муниципалитета
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В Мексике убили двух кандидатов в главы муниципалитета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Преступники расправились сразу с двумя кандидатами в главы разных муниципалитетов мексиканского штата Мичоакан за десять дней до всеобщих выборов в латиноамериканской стране.
Как передает портал Excelsior, в четверг был застрелен кандидат от Партии демократической революции в главы муниципалитета Окампо Фернандо Анхелес Хуарес. Вооруженные бандиты подъехали рано утром к его дому и расстреляли кандидата.
Накануне также был убит независимый кандидат в мэры Агилильи Омар Гомес Лукатеро. Он собирался на предвыборный митинг, но на выходе из дома был застрелен неизвестными.
По данным аналитической компании Etellekt, по состоянию на 9 июня в ходе предвыборной кампании в Мексике были убиты 112 политиков и кандидатов. Из них 28 были людьми, готовящимися стать кандидатами на выборные должности, и 14 — уже зарегистрированными кандидатами.
На фоне этой волны насилия власти Мексики объявили о выделении обязательной охраны кандидатам всех уровней на предстоящих 1 июля всеобщих выборах.
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