В Никарагуа согласились на расследование гибели людей в ходе протестов

МОСКВА , 16 июн — РИА Новости . Правительство Никарагуа и представители общественности пришли к соглашению о проведении международного расследования обстоятельств гибели около 200 человек в ходе протестов в стране, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на одного из посредников в диалоге о мире кардинала Манагуа Леопольда Бренеса.

Стороны также выразили приверженность прекращению насилия в стране. Посредники со стороны никарагуанской церкви призвали президента Даниэля Ортегу , чьей отставки требовали протестующие, провести досрочные выборы. Тем не менее, как отмечает агентство, глава государства не касался этой темы.

Ранее сообщалось, что национальный диалог о мире возобновился в пятницу в Никарагуа на фоне роста числа погибших в протестах. Министр иностранных дел Денис Монкада заявил, что настаивает на немедленном прекращении протестов, а власти готовы привлечь международные институты для сопровождения диалога при посредничестве Епископской конференции Никарагуа.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, общее число погибших уже превысило 200 человек. Ранее сообщалось о 154 жертвах протестов.