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В Никарагуа согласились на расследование гибели людей в ходе протестов
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В Никарагуа согласились на расследование гибели людей в ходе протестов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Правительство Никарагуа и представители общественности пришли к соглашению о проведении международного расследования обстоятельств гибели около 200 человек в ходе протестов в стране, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на одного из посредников в диалоге о мире кардинала Манагуа Леопольда Бренеса.
Стороны также выразили приверженность прекращению насилия в стране. Посредники со стороны никарагуанской церкви призвали президента Даниэля Ортегу, чьей отставки требовали протестующие, провести досрочные выборы. Тем не менее, как отмечает агентство, глава государства не касался этой темы.
Ранее сообщалось, что национальный диалог о мире возобновился в пятницу в Никарагуа на фоне роста числа погибших в протестах. Министр иностранных дел Денис Монкада заявил, что настаивает на немедленном прекращении протестов, а власти готовы привлечь международные институты для сопровождения диалога при посредничестве Епископской конференции Никарагуа.
Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.
По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, общее число погибших уже превысило 200 человек. Ранее сообщалось о 154 жертвах протестов.
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