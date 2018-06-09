Коста-Рика примет семьи дипломатов, покидающих Никарагуа из-за насилия

МИД МЕХИКО , 9 июн — РИА Новости Коста-Рики сообщил в пятницу о готовности своей страны предоставить убежище для семей иностранных дипломатов, покидающих соседнее государство Никарагуа из-за волны насилия в ходе массовых протестов.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, однако в ходе непрекращающихся протестов погибли 135 человек.

"МИД предоставит бесплатные дипломатические визы тем, кто аккредитован перед правительством Никарагуа, эта аккредитация будет признана правительством Коста-Рики", — говорится в коммюнике ведомства.