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Институт Пушкина посетила кубинская делегация
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Институт Пушкина посетила кубинская делегация 

Обручевский меридиан 55 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
31 мая институт Обручевского района с официальным визитом посетили заместитель министра высшего образования Республики Кубы Оберто Сантин Касерес и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.
«Я думаю, что сегодня нужно подвести итог нашим достижениям и основным договоренностям, которые на сегодня уже выполнены, а дальше обозначить те задачи, которые нам предстоит решить в будущем», — отметила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.
По словам ректора, многолетнее сотрудничество между Кубой и Институтом Пушкина получило новый импульс ровно два года назад, когда институт посетила кубинская делегация во главе с нынешним Председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом. «Главным результатом за это время мы считаем открытие кафедры русского языка Института Пушкина на базе Гаванского университета. В одной из школ Гаваны с февраля ведется преподавание русского языка. Но пора говорить о новых задачах».
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