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Проигравший венесуэльские выборы Фалькон опротестовал их итоги
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Проигравший венесуэльские выборы Фалькон опротестовал их итоги 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 30 мая — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон, занявший на выборах второе место, в среду опротестовал их итоги и потребовал провести новое голосование.
Текст протеста Фалькон лично доставил в верховный суд в Каракасе. «Цель протеста должна касаться главного — призыва к проведению новых выборов в Венесуэле. Эти (прошедшие) выборы 20 мая должны быть объявлены недействительными из-за преступлений, которые были совершены в части нарушения закона и конституции», — написал Фалькон в Twitter.
Он уточнил, что в верховный суд были представлены доказательства покупки голосов, отданных за Мадуро. «У нас есть акты, которые показывают нарушения процесса 20 мая», — пишет Фалькон.
Экс-кандидат сообщил также, что работа над созданием нового оппозиционного движения будет продолжена, целью его станет мирный и конституционный выход из кризиса, который переживает Венесуэла.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая, действующий глава государства Николас Мадуро с 68%.
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