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Президент Парагвая ушел в отставку
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Президент Парагвая ушел в отставку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 28 мая — РИА Новости. Президент Парагвая Орасио Картес в понедельник подал прошение об отставке на имя главы национального конгресса, чтобы стать сенатором, сообщил сам Картес в социальных сетях.
"Представляю свое прошение об отставке с поста президента республики Парагвай. Чтобы продолжить служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании. Да хранит господь Парагвай", — написал Картес в своем микроблоге в Twitter.
Картес находился у власти в Парагвае с августа 2013 года. В августе текущего года он в любом случае ушел бы с поста, так как в апреле новым президентом был избран кандидат от правящей правой партии «Колорадо» Марио Абдо Бенитес. Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954–1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.
По закону, после отставки Картеса в случае ее утверждения парламентом исполняющей обязанности главы государства до августа станет вице-президент Алисия Пучета.
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