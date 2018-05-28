Колумбия станет членом ОЭСР

В рамках присоединения Колумбия прошла углубленную оценку со стороны 23 комитетов организации и провела крупные реформы для приведения своего законодательства и политики в соответствие со стандартами ОЭСР.

Чили. Колумбии было предложено открыть переговоры о присоединении ОЭСР в 2013 году, одновременно с Латвией . Страна станет третьим государством ОЭСР из Латинской Америкой после Мексики