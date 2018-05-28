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Колумбия станет членом ОЭСР
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Колумбия станет членом ОЭСР 

Банки.ру 1 час назад
Страны Организации экономического сотрудничества и развития согласились принять Колумбию в члены ОЭСР. Генеральный секретарь организации Анхель Гурриа и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подпишут соглашение о присоединении страны 30 мая в Париже.
В рамках присоединения Колумбия прошла углубленную оценку со стороны 23 комитетов организации и провела крупные реформы для приведения своего законодательства и политики в соответствие со стандартами ОЭСР.
Колумбии было предложено открыть переговоры о присоединении ОЭСР в 2013 году, одновременно с Латвией. Страна станет третьим государством ОЭСР из Латинской Америкой после Мексики и Чили.
Латвия стала членом ОЭСР в 2016 году. В настоящее время ведутся переговоры о членстве Коста-Рики и Литвы в ОЭСР.
Членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
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