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В ЕС не комментируют возможность включения Мадуро в санкционный список
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В ЕС не комментируют возможность включения Мадуро в санкционный список 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Евросоюзе воздержались от комментариев по поводу возможности применения санкций в отношении переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее в пятницу источник в структурах Евросоюза сообщил, что дискуссии о применении дополнительных мер воздействия на власти Венесуэлы в связи с прошедшими там выборами, итоги которых Запад не признал, уже идут, и этот вопрос может быть в повестке переговоров глав МИД стран ЕС в понедельник.
"Я бы не стал предвосхищать, какого рода меры или какие люди могут быть включены…. Включение в список — это исключительная мера", — сказал в пятницу пожелавший остаться неназванным высокопоставленный источник в структурах ЕС, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли включение Мадуро в санкционный список.
По словам источника, на данном этапе дискуссий возможные меры обсуждаются именно в привязке к прошедшим выборам для оказания дополнительного воздействия на венесуэльские власти с учетом ранее высказанного ЕС призыва к Каракасу соблюдать демократические нормы.
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