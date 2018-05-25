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«Мильонариос» обыграл «Коринтианс», «Сантос» и «Реал Гарсиласо» сыграли вничью
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«Мильонариос» обыграл «Коринтианс», «Сантос» и «Реал Гарсиласо» сыграли вничью 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Атлетико Насиональ» и «Коло Коло» сыграли вничью в групповом турнире Кубка Либертадорес (0:0). В других встречах «Сантос» разошелся миром с «Реал Гарсиласо» (0:0), «Боливар» выиграл у «Дельфина» (3:1), «Эстудиантес» переиграл «Насиональ» (3:1), «Коринтианс» уступил «Мильонариосу» (0:1), «Индепендьенте» одолел «Депортиво Лара» (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа 2  "Атлетико Насиональ" (Колумбия) — «Коло Коло» (Чили) — 0:0  "Боливар" (Боливия) — «Дельфин» (Эквадор) — 3:1 (2:0)
Голы: Рикельме, 0 (1:0). Кальехон, 13 (2:0). Кальехон, 48 (3:0). Ральдес, 50 — в свои ворота (3:1).
Удаление: Чикаиса (Д), 67.
Группа 6  "Сантос" (Бразилия) — «Реал Гарсиласо» (Перу) — 0:0  "Эстудиантес" (Аргентина) — «Насиональ» (Уругвай) — 3:1 (0:1)
Голы: Зунино, 4 (0:1). Отеро, 62 — с пенальти (1:1). Мелано, 69 (2:1). Отеро, 90 (3:1).
Удаления: Берхессио (Н), 75. Бранья (Э), 80. Олива (Н), 90+5.
Группа 7  "Индепендьенте" (Аргентина) — «Депортиво Лара» (Венесуэла) — 2:0 (1:0)
Голы: Бенитес, 38 (1:0). Джильотти, 81 (2:0).
Удаление: Каррильо (Д), 80.
"Коринтианс" (Бразилия) — «Мильонариос» (Колумбия) — 0:1 (0:0)
Гол: Каррильо, 73.
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