«Мильонариос» обыграл «Коринтианс», «Сантос» и «Реал Гарсиласо» сыграли вничью

«Атлетико Насиональ» и «Коло Коло» сыграли вничью в групповом турнире Кубка Либертадорес (0:0). В других встречах «Сантос» разошелся миром с «Реал Гарсиласо» (0:0), «Боливар» выиграл у «Дельфина» (3:1), «Эстудиантес» переиграл «Насиональ» (3:1), «Коринтианс» уступил «Мильонариосу» (0:1), «Индепендьенте» одолел «Депортиво Лара» (2:0).

Кубок Либертадорес

Голы: Рикельме, 0 (1:0). Кальехон, 13 (2:0). Кальехон, 48 (3:0). Ральдес, 50 — в свои ворота (3:1).

Удаление: Чикаиса (Д), 67.

Голы: Зунино, 4 (0:1). Отеро, 62 — с пенальти (1:1). Мелано, 69 (2:1). Отеро, 90 (3:1).

Удаления: Берхессио (Н), 75. Бранья (Э), 80. Олива (Н), 90+5.

Голы: Бенитес, 38 (1:0). Джильотти, 81 (2:0).

Удаление: Каррильо (Д), 80.

"Коринтианс" (Бразилия) — «Мильонариос» (Колумбия) — 0:1 (0:0)

Гол: Каррильо, 73.