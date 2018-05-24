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Новое руководство Кубы заявило, что сохранит курс и идеи Кастро
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Новое руководство Кубы заявило, что сохранит курс и идеи Кастро 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Новое руководство Кубы, возглавляемое председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем, будет проводить курс, заложенный Фиделем Кастро и его братом Раулем. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Кубы, министр экономики и планирования Рикардо Кабрисас на открытии Петербургского международного экономического форума.
"Новый председатель совета министров обеспечит преемственность, — сказал он. — Он взял на себя обязательства развивать идеи, которые заложил Фидель Кастро Рус".
Кабрисас подчеркнул, что на Кубе ситуация спокойная и не происходит каких-либо волнений на фоне завершения избирательного процесса. «Мы проходим сейчас процесс изменения в поколениях, а не в политике», — добавил он.
Кабрисас приветствовал лозунг ПМЭФ о необходимости создания экономики доверия. «В сегодняшнем мире доверие играет очень большую роль, — сказал он. — Мы считаем, что сегодня наша планета нуждается в мире, потому что нет мира без развития и развития без мира».
Замглавы Совмина Кубы на открытии форума выступил с осуждением торговых войн и политики протекционизма, которая переживает ренессанс в современном мире. «Мы выступаем за многосторонность контактов и против протекционизма, — отметил он. — Такие действия разрушают атмосферу доверия, так необходимую в сегодняшнем мире».
О ПМЭФ
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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