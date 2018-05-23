Ещё
США отреагировали на объявление дипломатов в Венесуэле персонами нон грата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США отреагировали на объявление дипломатов в Венесуэле персонами нон грата 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отвергла обвинения Венесуэлы в адрес американских дипломатов в участии в военном заговоре.
Науэрт заявила, что США «полностью отвергают ложные утверждения режима Мадуро», передает ТАСС.
Один из дипломатов — временный поверенный в делах США Тодд Робинсон — заявил, что Венесуэла «нуждается в изменениях». 22 мая он посетил штат Мерида, заявив, что эта его поездка будет не последней, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил Робинсона персоной нон грата. Науэрт сообщила, что Каракас решил объявить персоной нон грата и замглавы миссии Брайана Наранджоу
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мадуро объявил поверенного США в Венесуэле персоной нон грата Эквадор захотел возобновить диалог с Британией по Ассанжу Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России хотят запретить Booking.com135
«Они держат в страхе весь поселок»617
Россия начинает торговую войну с Трампом402
Самолет с американцами разбился в Гондурасе3
Состоявший в украинской банде экс-мэр Ялты задержан17
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:52
Россия начинает торговую войну с Трампом
Экономика Другое
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение