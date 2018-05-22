Венесуэла выгнала старшего дипломата США

Мадуро объявил о своем решении во время выступления в Национальном избирательном совете, куда прибыл на церемонию вступления в должность президента. По его словам, Робинсона уличили в подготовке заговора против правительства, и у Каракаса имеются доказательства этого.