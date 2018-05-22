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Венесуэла выгнала старшего дипломата США
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Венесуэла выгнала старшего дипломата США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Вновь избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США Тодда Робинсона. Как сообщает агентство Reuters, дипломату предписано покинуть латиноамериканскую страну в течение 48 часов.
Мадуро объявил о своем решении во время выступления в Национальном избирательном совете, куда прибыл на церемонию вступления в должность президента. По его словам, Робинсона уличили в подготовке заговора против правительства, и у Каракаса имеются доказательства этого.
Мадуро выиграл выборы президента, прошедшие 20 мая. За него проголосовали около 68 процентов избирателей. Его соперник Энри Фалькон, получивший 1,8 миллиона голосов, заявил, что отказывается признавать результаты выборов и пообещал уехать из страны. Госдепартамент США и ряд латиноамериканских стран назвали прошедшие выборы нелегитимными.
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