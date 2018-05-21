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США осуждают выборы в Венесуэле
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США осуждают выборы в Венесуэле 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: AP Photo / Ariana Cubillos
Соединенные Штаты осуждают прошедшие в Венесуэле президентские выборы и обещают предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Соединенные Штаты вместе с другими демократическими странами поддерживают народ Венесуэлы и предпримут быстрые экономические и дипломатические действия для поддержки восстановления их демократии", — говорится в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении госсекретаря США.
В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.
Помпео отметил, что США осуждают прошедшие "мошеннические выборы" и считают их "атакой на конституционный порядок" и "оскорблением демократической традиции" в этой стране.
"До тех пор, пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться с изоляцией от международного сообщества", — говорится в заявлении главы американской дипломатии.
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