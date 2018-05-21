США осуждают выборы в Венесуэле

Соединенные Штаты осуждают прошедшие в Венесуэле президентские выборы и обещают предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты вместе с другими демократическими странами поддерживают народ Венесуэлы и предпримут быстрые экономические и дипломатические действия для поддержки восстановления их демократии", — говорится в распространенном пресс-службой госдепартамента заявлении госсекретаря США.

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

Помпео отметил, что США осуждают прошедшие "мошеннические выборы" и считают их "атакой на конституционный порядок" и "оскорблением демократической традиции" в этой стране.