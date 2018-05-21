«Группа Лимы» не признала законной выборы в Венесуэле

«Группа Лимы» не признала легитимными президентские выборы в Венесуэле

Страны "Группы Лимы" отказались признать легитимными президентские выборы, прошедшие в воскресенье в Венесуэле , говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Мексики

" (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия) не признают легитимность избирательного процесса в Венесуэле, который завершился 20 мая, так как он не соответствовал международным стандартам демократического, свободного, справедливого и прозрачного процесса", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, страны "Группы Лимы" решили понизить уровень дипломатических отношений с Венесуэлой. Для этого они отзовут для консультаций своих послов в Каракасе и вызовут венесуэльских послов, чтобы выразить протест.