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«Группа Лимы» не признала законной выборы в Венесуэле
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«Группа Лимы» не признала легитимными президентские выборы в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ariana Cubillos
Страны "Группы Лимы" отказались признать легитимными президентские выборы, прошедшие в воскресенье в Венесуэле, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Мексики.
" (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Сент-Люсия) не признают легитимность избирательного процесса в Венесуэле, который завершился 20 мая, так как он не соответствовал международным стандартам демократического, свободного, справедливого и прозрачного процесса", — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, страны "Группы Лимы" решили понизить уровень дипломатических отношений с Венесуэлой. Для этого они отзовут для консультаций своих послов в Каракасе и вызовут венесуэльских послов, чтобы выразить протест.
Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 миллиона голосов. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада — порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.
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