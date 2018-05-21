Биография Николаса Мадуро

В 1980-х годах получил среднее образование в лицее Авали. В школьные годы вступил в молодежную левую организацию «Социалистическая лига» (Liga Socialista).

Трудовую деятельность начал водителем транспортной компании Metro de Caracas, в которой вскоре он стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate (SITRAMECA).

В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к «Революционному боливарианскому движению — 200» (Movimento Bolivariano Revolucionario 200), основанному в 1982 году Уго Чавесом

В 1994 году Мадуро и его жена, юрист Силия Флорес , активно способствовали освобождению будущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот 1992 года.

В 1994-1997 годах Мадуро входил в руководство MBR-200, был одним из основателей «Движения Пятая Республика» (ДПР).

В 1999 году Мадуро был избран в парламент, возглавлял парламентскую фракцию ДПР. В последующие годы неоднократно переизбирался в парламент.

В 2005-2006 годах был председателем парламента.

В 2006-2012 годах был министром иностранных дел Венесуэлы.

10 октября 2012 года он был назначен вице-президентом Венесуэлы.

В декабре 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Мадуро своим преемником.

5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

14 апреля 2013 года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, набрав 50,75% голосов избирателей.

20 мая 2018 года Мадуро вновь был избран президентом Венесуэлы, набрав почти 68% голосов.

Николас Мадуро женат на Силии Флорес.

У него есть сын — Николас Мадуро Герра.