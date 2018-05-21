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Биография Николаса Мадуро
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Биография Николаса Мадуро 

РИА Новости 1 час назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в столице Венесуэлы городе Каракасе.
В 1980-х годах получил среднее образование в лицее Авали. В школьные годы вступил в молодежную левую организацию «Социалистическая лига» (Liga Socialista).
Трудовую деятельность начал водителем транспортной компании Metro de Caracas, в которой вскоре он стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate (SITRAMECA).
В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к «Революционному боливарианскому движению — 200» (Movimento Bolivariano Revolucionario 200), основанному в 1982 году Уго Чавесом.
В 1994 году Мадуро и его жена, юрист Силия Флорес, активно способствовали освобождению будущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот 1992 года.
В 1994-1997 годах Мадуро входил в руководство MBR-200, был одним из основателей «Движения Пятая Республика» (ДПР).
В 1999 году Мадуро был избран в парламент, возглавлял парламентскую фракцию ДПР. В последующие годы неоднократно переизбирался в парламент.
В 2005-2006 годах был председателем парламента.
В 2006-2012 годах был министром иностранных дел Венесуэлы.
10 октября 2012 года он был назначен вице-президентом Венесуэлы.
В декабре 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Мадуро своим преемником.
5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
14 апреля 2013 года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, набрав 50,75% голосов избирателей.
20 мая 2018 года Мадуро вновь был избран президентом Венесуэлы, набрав почти 68% голосов.
Николас Мадуро женат на Силии Флорес.
У него есть сын — Николас Мадуро Герра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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