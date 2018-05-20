Ещё
Мадуро заявил, что мир не видит американской агрессии против Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро заявил, что мир не видит американской агрессии против Венесуэлы 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что мир отвергает агрессию правительства США против его страны.
"Я думаю, что постоянная агрессия куклукскланового правительства США против Венесуэлы очень себя дискредитировала, ее отвергает мировое общественное мнение, народы мира и особенно наш народ", — сказал Мадуро.
В воскресенье в Венесуэле проходят президентские выборы. Всего в выборах принимают участие четыре кандидата: действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Обращаясь к гражданам страны, Мадуро призвал их голосовать на выборах, чтобы «усилить демократию» в Венесуэле.
РИА Новости: последние новости
Мадуро проголосовал на выборах президента Венесуэлы В Венесуэле начались президентские выборы Венесуэла ввела запрет на митинги на время выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от зарубежных туров307
Россия нашла новый козырь в войне санкций924
Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост891
Очевидцы сообщили о подземном взрыве в центре Москвы17
Военные попытались похлопать пролетавший «Геркулес»40
Видео
01:39
На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
В мире Украина
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:12
«Жалко, машину разбил»: водитель BMW убил инвалида
Происшествия
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия Пожары
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение