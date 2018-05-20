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В Венесуэле начались президентские выборы
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В Венесуэле начались президентские выборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первые избирательные участки открылись на президентских выборах в Венесуэле, венесуэльцы выбирают главу государства на ближайшие шесть лет, сообщает агентство AVN.
Избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени (13.00 мск) в одном из самых восточных городов страны Матурин.
В выборах главы государства в Венесуэле участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.
Результаты последнего опроса, проведенного компанией Hinterlaces, отдавали 48% голосов действующему президенту Мадуро, его оппоненту Фалькону — 31%. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи.
Согласно данным опроса компании Datanalisis, Фалькон опережал в предпочтениях избирателей действующего президента на 7%. Более 41% опрошенных заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.
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