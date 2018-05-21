Венесуэла выбрала путь преемственности власти

КАРАКАС, 21 мая — РИА Новости . Данные о победе Николаса Мадуро на прошедших в воскресенье выборах президента Венесуэлы означают, что венесуэльцы выбрали путь преемственности курса на строительство боливарианского социализма. Мадуро набрал почти 68% голосов, серьезно обогнав остальных трех кандидатов (бывшего губернатора штата Лара Энри Фалькона, бывшего пастора Хавьера Бертуччи инженера Рейнальдо Кихаду).

Эти выборы были примечательны тем, что крупнейшее оппозиционное объединение страны «Круглый стол демократического единства» приняло решение не выставлять свою кандидатуру и призвало граждан не принимать участие в голосовании. Противники Мадуро считают, что перенос выборов с конца года на май нарушает демократическую процедуру волеизъявления.

В итоге многие противники действующей власти просто не пошли голосовать. Сторонники же Мадуро на участки пришли, хотя больших очередей на них не наблюдалось.

Тишина на улицах и участках

Корреспондент РИА Новости посетил два избирательных участка — в оппозиционно настроенном районе Барута столицы страны и в более простом районе Сан-Хосе-де-Котиса. В обоих случаях увидеть большие очереди не удалось. На участках находилось в среднем не более 10 избирателей. Число национальных гвардейцев, охраняющих участки, было гораздо больше, чем пришедших голосовать граждан.

Сам Каракас в воскресенье производил очень спокойное впечатление. Машин было очень мало, людей на улицах тоже. В местах возможного начала беспорядков была сконцентрирована полиция и гвардия. Традиционно протесты ранее начинались в районе автомагистрали имени Франсиско Фахардо , поэтому на всем ее протяжении можно было увидеть сотрудников сил правопорядка.

Фирма по изучению общественного мнения Meganalisis сообщила, что уровень неучастия граждан в выборах достиг 82,68%. По последним данным компании, всего проголосовали около 3,6 миллиона человек из 20,7 миллиона, имеющих право голоса. Однако эта информация не подтверждается официальными избирательными властями, сообщившими об участии более 46% имеющих право голоса в выборах. В 2006 году явка на президентских выборах составила 74%, в 2012 — 80,05%, в 2013 — 79%.

Проблемы с экономикой и соседями

Мадуро остается у власти до 2025 года и перед ним стоит очень сложная задача вытащить экономику страны из того бедственного положения, в котором она оказалась сейчас. Мадуро уже пообещал людям, что прямо с 20 мая начнется развитие страны и улучшение положения граждан.

К выборам Венесуэла подошла в плачевном с точки зрения экономики состоянии. В недавнем докладе МВФ сообщил, что экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в текущем году достигнет 13000%. В мае курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы впервые преодолел отметку в 700 тысяч боливаров при том, что размер минимальной гарантированной зарплаты со всеми выплатами составляет 2,55 миллиона боливаров.

В условиях гиперинфляции и падения ВВП Мадуро придется искать пути решения этих проблем. В первую очередь президенту придется что-то делать с долларом, в отношении которого с 2003 года действуют сильные ограничения. Курс доллара на «черном» рынке в разы отличается от официального, и решить эту проблему как-либо иначе, кроме либерализации, по мнению экономистов, нельзя.

Сохранение Мадуро на посту президента фактически гарантирует продолжение хороших отношений с Россией . Посол России в Венесуэле Владимир Заемский считает, что никаких сомнений в продолжении курса на развитие отношений с Москвой нет. «Для него (Мадуро) слова о стратегическом партнерстве — не пустой звук. Поэтому нужно ожидать, что сохранится интерес и нацеленность венесуэльской стороны на развитие, расширение и диверсификацию отношений с нашей страной», — сказал Заемский РИА Новости.

Преемником Мадуро назначил сам «команданте» Уго Чавес еще в декабре 2012 года перед отъездом в Гавану на хирургическую операцию, после которой он так и не поправился. Первый крупный государственный пост, а именно должность главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, Мадуро, родившийся в 1962 году, получил в 43 года. Затем он работал на посту главы МИД , и только в октябре 2012 года стал вице-президентом Венесуэлы, с которого уже перешел в ранг и.о. главы государства.

Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Мексика, Панама, Выборы в Венесуэле уже столкнулись с проблемой признания их результатов. Несмотря на заявления Мадуро, что его волнует только признание со стороны народа страны, очевидно, что международная изоляция не стоит в числе приоритетов его правительства в случае переизбрания. США устами вице-президента Майка Пенса назвали их «обманом и позором», а почти половина из 34 участников недавнего «Саммита Америк» считают их нелегитимными. В их числе — Аргентина Перу . Страны «Группы Лимы» тоже назвали выборы нелегитимными и потребовали перенести их на осень.

Мадуро расценил переизбрание на пост главы государства на шестилетний период как «народную победу». «Мы победили нокаутом», — заявил он. Он потребовал от оппозиции признать результаты выборов и предложил Фалькону и другим соперникам по выборам «провести встречу и вместе работать на благо Венесуэлы».

По мнению оппозиционных политологов, низкая явка ставит под сомнение поддержку Мадуро и его правительства со стороны большинства населения страны. Непримиримая оппозиция с большой долей вероятности поставит под сомнение достоверность данных НИС о числе избирателей, принявших участие в голосовании, и использует низкую явку как подтверждение «нелегитимности» переизбрания Мадуро на президентский пост. Такую же позицию займут США и их союзники. Новые американские санкции в отношении Венесуэлы неизбежны, полагают местные наблюдатели.