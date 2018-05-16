Президент Никарагуа примет участие в национальном диалоге в стране

"Там будет наш президент, мы будем там, там будут наши представители, согласно методологии и организации процесса, который предложили наши епископы для этого исторического события", — приводит портал Prensa заявление Мурильо.

Диалог начнется после протестов, идущих с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.

Общее число погибших в ходе протестов точно не установлено, оно оценивается в несколько десятков — от 48 до 65 человек. По данным правозащитников, также более 400 человек получили ранения. Были отмечены случаи незаконных задержаний, пыток, исчезновений журналистов, освещавших акции протеста. Среди погибших — два сотрудника правоохранительных органов