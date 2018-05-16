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Президент Никарагуа примет участие в национальном диалоге в стране
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Президент Никарагуа примет участие в национальном диалоге в стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 16 мая — РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега примет участие в открытии национального диалога о нормализации ситуации в стране, который начнется в среду утром в здании Епископской конференции Никарагуа, сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.
"Там будет наш президент, мы будем там, там будут наши представители, согласно методологии и организации процесса, который предложили наши епископы для этого исторического события", — приводит портал Prensa заявление Мурильо.
Диалог начнется после протестов, идущих с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее.
Общее число погибших в ходе протестов точно не установлено, оно оценивается в несколько десятков — от 48 до 65 человек. По данным правозащитников, также более 400 человек получили ранения. Были отмечены случаи незаконных задержаний, пыток, исчезновений журналистов, освещавших акции протеста. Среди погибших — два сотрудника правоохранительных органов.
Между тем, протесты в Никарагуа пока не закончились. Так, во вторник не менее 15 человек были ранены в результате столкновений с полицией в городе Матагальпа, отмечает портал.
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