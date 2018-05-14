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Группа Лимы призвала власти Венесуэлы отложить намеченные на 20 мая выборы президента
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Группа Лимы призвала власти Венесуэлы отложить намеченные на 20 мая выборы президента 

ТАСС 20 минут назад
МЕХИКО, 14 мая. /ТАСС/. Страны, входящие в Группу Лимы, по итогам встречи в столице Мексики в понедельник призвали власти Венесуэлы отложить проведение президентских выборов. Об этом сообщило мексиканское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
"От имени министров иностранных дел и финансов Группы Лимы, министр иностранных дел [Мексики] Луис Видегарай зачитал совместное заявление, в котором страны-участницы в последний раз призвали правительство Венесуэлы отсрочить проведение выборов, намеченных на 20 мая", — говорится в сообщении. Видегарай также выразил озабоченность членов Группы Лимы «вынужденной миграцией тысяч венесуэльцев в страны региона, что привело среди прочего к проблемам в сфере здравоохранения из-за возвращения таких заболеваний, как корь и малярия».
Избирательная кампания в Венесуэле началась 22 апреля. На высший государственный пост кроме действующего президента Николаса Мадуро претендуют представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», в пользу которого снялся самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти.
Крупнейшие оппозиционные силы, контролирующие парламент страны, в выборах не участвуют. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае, и республика получит «легитимно избранного президента». Согласно результатам опросов общественного мнения, он значительно опережает конкурентов по президентской гонке. Некоторые государства региона, а также Испания, уже заявили, что не признают итоги голосования.
Группа Лимы сформировалась в августе 2017 года в столице Перу. Представители 12 стран, в их числе Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу, подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной в июле 2017 года по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума.
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