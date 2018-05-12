Президент Аргентины отменил поездку на ЧМ по футболу в Россию

Из-за сложной экономической ситуации в стране президент Аргентины Маурисио Макри решил не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию , сообщили близкие к главе этого государства источники. «Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить», — приводит РИА «Новости» слова источника издания Nacion. Сначала Макри планировал посетить матч Аргентина-Исландия 16 июня в Москве , а затем отправиться в Нижний Новгород на игру аргентинской сборной с Хорватией Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. В пятницу курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к американскому доллару, достигнув отметки в 23,73 песо за единицу валюты США . Кризис разразился на фоне переговоров властей Аргентины с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 млрд долларов. Эксперты ранее говорили газете ВЗГЛЯД , что Аргентина является ярчайшим примером неудачных советов, которые давал Международный валютный фонд. Некритичное следование рекомендациям МВФ в этой стране привело к крупнейшему дефолту в мировой финансовой системе.